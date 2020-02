Virus, sciopero medici a Hong Kong

sciopero ad Hong Kong di medici e infermieri: chiedono al governo locale la chiusura del confine con la Cina, per bloccare il contagio del coronaVirus. L'ex colonia britannica ha finora registrato 15 casi di infezioni accertate. La Governatrice Carrie Lam ha approvato il dimezzamento dei collegamenti aerei,lo stop di quelli via treno e ha chiuso 6 dei 14 accessi via terra. Il Vietnam, dove sono stati accertati 8 casi di contagio,ha deciso di chiudere le scuole da oggi per una settimana in 26 delle sue 64 province.(Di lunedì 3 febbraio 2020) addie infermieri: chiedono al governo locale la chiusura del confine con la Cina, per bloccare il contagio del corona. L'ex colonia britannica ha finora registrato 15 casi di infezioni accertate. La Governatrice Carrie Lam ha approvato il dimezzamento dei collegamenti aerei,lo stop di quelli via treno e ha chiuso 6 dei 14 accessi via terra. Il Vietnam, dove sono stati accertati 8 casi di contagio,ha deciso di chiudere le scuole da oggi per una settimana in 26 delle sue 64 province.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

