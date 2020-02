Venezia: a Carnevale vietato l'uso di coriandoli in plastica e simili (2) (Di lunedì 3 febbraio 2020) (Adnkronos) - "I risultati di questi sforzi sono già tangibili - commenta l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin - stiamo concentrando l'attenzione soprattutto sulla salvaguardia della nostra laguna e dei mari, perché Venezia ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l'acqua. Per questo liberoquotidiano

sole24ore : Venezia, dopo l'acqua alta, ricomincia dal Carnevale. E l'appuntamento più glamour è certamente il Ballo del Doge.… - comunevenezia : #CarnevaleVenezia2020 | #Ambiente Carnevale 2020: vietato l'uso di coriandoli di plastica e simili. L'assessore D… - YaTengoCuenta16 : RT @MiguelCalabria3: hi no le fa de Carneval, le fa de Quaresema” (Proverbio veneziano) “Chi non fa le pazzie a Carnevale, le fa durante la… -