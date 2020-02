Stefano Gheller ci ripensa: “non voglio più il suicidio assistito” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Stefano Gheller, malato di distrofia dalla nascita, aveva annunciato di voler andare in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, ma grazie alla comunità di amici su Facebook si sente rinato. Stefano Gheller, Venezia, 47 anni, voleva morire. L’uomo è affetto da distrofia facio-scapolo-omerale dalla nascita e sa che nel suo futuro non ci saranno miglioramenti. … L'articolo Stefano Gheller ci ripensa: “non voglio più il suicidio assistito” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

zazoomnews : Stefano Gheller rinuncia all’eutanasia: “Voglio vivere per vedere New York” - #Stefano #Gheller #rinuncia - TerrinoniL : Stefano Gheller: «Adesso rinuncio all’eutanasia e sogno New York» -