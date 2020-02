Sono stata Kate Middleton (ma solo per un giorno) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayLe organizzatrici Elisa Motterle e Paola SaiaKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a dayKate for a daySe Meghan (Markle) fa la rivoluzione, rinunciando al titolo e chiedendo indipendenza economica, Kate (Middleton) resta la reale più amata. L’ultimo sondaggio, effettuato dal Daily Express lo scorso 20 gennaio, le dà il secondo posto, giusto subito dopo Sua Maestà. Tutte pazze per Kate, insomma. Per la 38enne, nata senza titolo e cresciuta sotto le furbe e abili mani di mamma Carole, è stato persino coniato un nuovo modo di dire: «The Kate Middleton Effect». Quest’espressione, inventata nel 2011 ai tempi delle nozze tra lei e Sua Altezza William del Galles, erede al trono britannico, comprende tutte le ... vanityfair

trash_italiano : 'sono stata confusa' is the news 'mi sono sentita sposata' #noneladurso - SkyTG24 : Dopo un travaglio lungo tre anni e mezzo, la Gran Bretagna dallo scoccare della mezzanotte non è più nell'Unione Eu… - LucaBizzarri : Posso dire? Io non sono d’accordo con la demonizzazione di nessuno. Ma se davvero ha detto “Non abbiamo pensato che… -