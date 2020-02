Sky: per la Sampdoria Gattuso potrebbe confermare ancora Ospina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Qualcosa è cambiato nelle previsioni di Sky per quanto riguarda la formazione che schiererà questa sera Gattuso contro la Sampdoria. Sul sito di Sky Sport infatti si legge di nuovo il nome di Ospina tra i pali che dovrebbe soffiare ancora una volta il posto a Meret. In difesa sarà ballottaggio tra Hysaj e Maksimovic rientrante. potrebbe farcela anche Demme, secondo quanto riporta Sky che sarebbe titolare con Lobotka e Zielinski lasciando fuori Allan ed Elmas. Discorso differente per Mertens, che contende una maglia a Milik al centro del tridente completato da Callejon e Insigne. NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso L'articolo Sky: per la Sampdoria Gattuso potrebbe confermare ancora Ospina ilNapolista. ilnapolista

