Sanremo 2020, l’ultimo Festival di Vincenzo Mollica: “Da Amadeus mi aspetto un bello show. Dovevo essere in pensione ma Fiorello…” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Da Amadeus mi aspetto un bel Festival. Lo stimo molto, è un bravo conduttore e un grande appassionato di musica, che è fondamentale. Il suo garbo ne faceva uno dei candidati naturali ad entrare con il Festival nelle case di tutti gli italiani. E poi per me questo Festival sarà soprattutto una festa di congedo e mi fa un piacere immenso che proprio quest’anno ci siano Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro a cui sono molto legato”. Parole di Vincenzo Mollica che all’Adnkronos ha raccontato come sta vivendo quello che sarà il suo ultimo Festival. “Pupazzo” amatissimo nel VivaRayPlay di Fiorello, proprio lo showman è stato ‘artefice’ di una ‘campagna’ per fare fare al giornalista del Tg1 questo 70esimo Festival: “Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni. Ma la Rai mi ha prorogato ... ilfattoquotidiano

