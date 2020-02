Sampdoria-Napoli 2-4, Demme regala la vittoria a Gattuso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Bellissima partita a Marassi. Il Napoli di Gattuso vince la seconda partita consecutiva in campionato e la terza di fila, compresa la Lazio. Quattro a due il risultato finale. Inizio tutto del Napoli che segna due reti in un quarto d’ora con Milik e Elmas. Il corso della partita viene invertito da Quagliarella che segna un eurogol. Il Napoli continua a tenere bene il campo ma non più come all’inizio. Nella ripresa, grande intensità della Sampdoria che pareggia con Ramirez ma la rete viene annullata per precedente tocco di gomito di Gabbiadini. Il pareggio arriva su rigore assegnato per fallo di Manolas su Quagliarella che esce infortunato. Realizza Gabbiadini. Quando la partita sembra avviata al pareggio, ecco che Demme – entrato dalla panchina al posto di Lobotka – segna la rete del 3-2. Poi, nel settimo minuto di recupero, il gol di Mertens che chiude ... ilnapolista

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - OptaPaolo : 2 - Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcat… - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sampdoria ?? #Napoli 2-4 ? #Milik (3’) ? #Elmas (16’) ? #Quagliarella (26’) ? rig.… -