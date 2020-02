Sampdoria Napoli 2-2 LIVE: gol Gabbiadini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Faralli Francesca, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris, Sampdoria e Napoli si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Napoli 2-2 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Comincia la sfida tra Sampdoria e Napoli 2′ Gol Milik – L’attaccante polacco svetta più in alto di tutti e infila il pallone nell’angolino basso 12′ Tiro Quagliarella – L’attaccante blucerchiato prova ad impensierire Meret, il tiro è centrale e il portiere para senza problemi 15′ Gol Elmas – Il centrocampista azzurro sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Mario Rui, beffa Linetty e batte Audero 25′ Gol Quagliarella ... calcionews24

