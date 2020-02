Salvini risponde a Bossi: "Non è il momento per dividere" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Umberto Bossi, in una intervista a Repubblica, ha criticato il modo in cui Matteo Salvini sta conducendo la Lega, portandola sulla strada del nazionalismo e trascurando le regioni del Nord. La replica dell'attuale segretario del Carroccio non ha tardato a farsi sentire. Uscendo da Palazzo d'Orleans a Palermo, dove ha incontrato il governatore Nello Musumeci, Salvini ha detto:"Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. I numeri dicono che non siamo mai stati così forti come adesso nelle regioni del Nord e con grande orgoglio ormai siamo determinanti e presenti al Sud"Poi ha aggiunto a proposito della presenza della Lega al Sud:"Il voto della Calabria la settimana scorsa lo testimonia. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non è il momento né il movimento"E sul fatto che Bossi è il "padre nobile" della Lega, Salvini ha glissato:"Non ci sono più padri nobili: i padri nobili della ... blogo

