Roma | Veretout non preoccupa Per il centrocampista nessun problema

Sassuolo-Roma 4-2 Diretta Dzeko in gol - espulso Pellegrini. Veretout su rigore - Boga fa poker : Sassuolo e Roma chiudono il programma del sabato di Serie A col posticipo delle ore 20.45. Gli emiliani, che stanno vivendo un momento di forma negativo, vengono dal pareggio di Marassi con la...

Roma Lazio : Veretout dà intensità al pressing giallorosso : Veretout ha avuto un grande peso tattico in Roma-Lazio. Il pressing dei giallorossi ha impedito alla Lazio di costruire Senza palla, si è vista forse la Roma migliore della stagione. La Lazio ha faticato molto nel risalire il campo e nell’uscire in modo pulito dal basso, proprio perché c’è stato un intenso pressing uomo su uomo che non dava mai soluzioni di passaggio. Fondamentale il contributo senza palla di Veretout. Cristante ...

Roma - Veretout : «Sono in un club con storia. Obiettivo Europa League» : Roma, a tutto Veretout: «Sono arrivato in un club con grande storia. Obiettivi? Campionato priorità, ma arrivare in fondo all’Europa League…» Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha rilasciato un’intervista a Le quotidien du foot. Ecco le dichiarazioni del giocatore sul periodo giallorosso: «L’arrivo nella Capitale? L’ho vissuto con orgoglio e ambizione perché conferma i progressi dalla mia partenza da ...

Serie A - le pagelle di Roma-Juventus : Dybala bene - Veretout ingenuo : La Juve batte la Roma e torna in testa alla classifica laureandosi campione d'inverno. Decidono i gol di Demiral e Ronaldo. Infortuni per Zaniolo e per il difensore turco.

Roma - Veretout : «Champions? Vogliamo stare più in alto possibile» : Il commento di Jordan Veretout sulle ambizioni europee della Roma, in cerca di una qualificazione in Champions League Interpellato da Sky Sport, Jordan Veretout ha risposto alle domande sulla lotta della Roma per un posto in Champions League in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni. «Corsa Champions? E’ un campionato molto difficile, con tante squadre forti, ma se Vogliamo sperare di restare più in alto possibile in ...

Roma Juve - Veretout carica : «Vogliamo i tre punti» : Nel pre partita di Roma-Juve, Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Le parole del centrocampista francese Jordan Veretout ha parlato prima sella sfida con la Juventus. Queste le parole del centrocampista francese ai microfoni di Rai Sport. «Contro la Juve è una partita difficile. Vogliamo reagire alla sconfitta della settimana scorsa e portare 3 punti a casa». Leggi su Calcionews24.com

Roma : Veretout e Diawara consentono ai terzini di alzarsi : La mediana della Roma è ormai composta da Veretout e Diawara. consentono ai terzini di alzarsi contemporaneamente Nei primi mesi di Roma, Fonseca ha sperimentato diverse soluzioni tattiche. A volte un terzino restava bloccato con l’altro che si sovrapponeva, si formava quindi una difesa a 3 ibrida. Con le mediana Diawara e Veretout, si vede invece maggiore simmetria. Entrambi i laterali bassi si alzano per dare ampiezza. Si vede nella ...

Roma : con Diawara e Veretout marcati - Perotti viene incontro : Perotti ha fatto preziosi movimenti a venire incontro in Roma-Torino. Li effettuava per dare soluzioni di passaggio Il Torino ha messo in crisi la costruzione della Roma, con marcature a uomo intense in zone avanzate del campo. Era difficile impostare in modo pulito, visto che Diawara e Veretout erano costantemente marcati. Per questo, spesso i giocatori offensivi venivano incontro, per dare soluzioni di passaggio. Un esempio nella slide ...

Roma : la mediana Veretout-Diawara consente ai terzini di spingere : Nel 4231 della Roma, entrambi i terzini (soprattutto Kolarov) danno ampiezza. Un cambiamento rispetto a inizio anno Ha sperimentato molto Fonseca in questo inizio di stagione. Inizialmente, la Roma adottava una difesa a 3 in fase di impostazione per avere più equilibrio: un terzino restava bloccato, l’altro spingeva. Oggi invece, nel 4231 della Roma, c’è più simmetria. Entrambi gli esterni si sovrappongono. Si vede nella slide ...

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA Roma/ Quote - Jordan Veretout ex del match - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 17giornata del campionato di Serie A.

Roma : Fonseca non rinuncia agli inserimenti di Veretout : Veretout sta giocando mediano nel 4231 della Roma. Il suo ruolo non limita però gli inserimenti senza palla del francese La Roma di Fonseca è passata a un 4231 in cui Diawara e Veretout compongono la mediana. Tuttavia, Fonseca non vuole che il delicato ruolo davanti alla difesa limiti le strepitose capacità di inserimento del francese. I break di Veretout, d’altronde, sono una delle migliori qualità del giocatore. Un esempio nella slide ...

Roma - Veretout : «Contro l’Inter per fare una grande prestazione» : Roma, Veretout parla ai microfoni di Sky e presenta la sfida contro l’Inter: «Sono forti, andiamo a Milano per fare una grande prestazione» Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale momento della squadra capitolina. Ecco le sue parole: INTER – Entrambe le squadre stanno bene, noi andiamo a Milano per fare una grande prestazione. La squadra di Conte è forte, non a caso sono ...

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 - Europa League 2019-2020 : i giallorossi dominano ed ipotecano il pass per i sedicesimi coi gol di Veretout - Kluivert e Dzeko : La Roma, dopo il netto successo casalingo in Campionato col Brescia, rialza la testa anche in Europa sconfiggendo agevolmente per 3-0 l’Istanbul Basaksehir ed ipotecando la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Nella quinta giornata del girone J, i capitolini si sono imposti ad Istanbul sull’infernale campo del Basaksehir Fatih Terim Stadium fornendo una prestazione di alto livello e superando di un punto ...

Istanbul Basaksehir-Roma 0-1 live - Veretout su calcio di rigore : giallorossi avanti! : Istanbul Basaksehir-Roma live – La Roma si gioca le sue carte in trasferta contro l’Istanbul Basaksehir. Passaggio del turno ancora alla portata dei giallorossi che affrontano i turchi. Roma nettamente penalizzata dagli arbitraggi contro il Borussia Monchengladbach. Fonseca ha dimostrato di non snobbare affatto la competizione schierando spesso molti dei calciatori ritenuti inamovibili. Terzo posto nel girone per la Roma con 5 ...