“Raccolta di memorie”, così Napoli rivive le 4 Giornate e le leggi razziali (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il volume Raccolta di Memorie di Alberto Defez comprende le testimonianze dirette, finora inedite, di due ebrei napoletani, figli di padri immigrati, vittime delle leggi razziali. Si tratta di Memorie di Alberto Defez, noto ingegnere edile e professore di Architettura alla “Federico II”, e di Memorie di Bruno Herrmann, compagno di studi di ingegneria di Defez, il primo a introdurre il personal computer a Napoli, il quale personalmente aveva consegnato ad Alberto Defez la sua testimonianza di perseguitato razziale e che Defez aveva rilegato in dattiloscritto insieme al suo inedito. Due testimonianze dirette preziose per la comprensione di due microcosmi umani sullo sfondo della storia della persecuzione degli ebrei in Italia. Il Memoriale di Alberto Defez è di grandissima importanza storica in quanto testimonianza di un ebreo che da vittima delle leggi razziali a Napoli, ... ildenaro

