Previsioni meteo 3 febbraio: nuvoloso su settore tirrenico, nebbia in Val Padana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Previsioni meteo per lunedì 3 febbraio vedono cielo nuvoloso su Liguria e regioni del settore tirrenico, ma senza piogge, nubi basse e nebbie in Pianura Padana, bel tempo altrove. Temperature sopra la media del periodo ovunque, in attesa dell'irruzione di aria fredda prevista per mercoledì con neve a bassa quota su medio Adriatico e al Sud. fanpage

