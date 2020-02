Pago e Serena Enardu contro tutti: le accuse dei coinquilini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questo articolo Pago e Serena Enardu contro tutti: le accuse dei coinquilini è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pago e Serena Enardu contro tutti i coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip: le accuse degli altri concorrenti che li accusano. La storia d’amore ed il sentimento ritrovato tra Pago e Serena Enardu non è andata giù a molti concorrenti del Grande Fratello Vip che non hanno gradito l’ingresso della sua ex compagna nonostante … youmovies

NatashaSuta : @GrandeFratello Serena ..le corna l'hai fatto a Pago ,è se lui li vuole tenere, che se li tenga, per me la tua non è Amore ???????? - Caro86s : Fernanda lamenta il fatto che Pago si è allontanato da tutti e fa tutte le cose solo con Serena... Serena le rispon… - TiffySara : L'amore tra pago e serena Si vede che sincero e lei ha gli occhi Di una donna innamorata #GFVIP ? (forever serena Pa!) -