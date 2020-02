Morta ad Alghero, l’ex: “Si è suicidata”. Ma nel suo passato c’è una condanna per omicidio (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Si è suicidata le ho dato solo sepoltura". È la difesa di Massimiliano Farci, 53 anni, l'uomo indagato per l'omicidio di Speranza Ponti, scomparsa a dicembre e ritrovata cadavere pochi giorni fa, su segnalazione del Farci, nelle campagne alla periferia di Alghero. Farci, accusato di omicidio dolos e occultamento di cadavere, è attualmente in semilibertà per un altro omicidio commesso 20 anni fa. fanpage

