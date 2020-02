Moglie uccide marito | lo attira in una trappola e gli dà fuoco FOTO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una Moglie uccide marito con la complicità dell’amante e del figlio di lei. Efferato il piano che ha portato la donna a finire il proprio coniuge. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: Moglie uccide marito con la complicità dell’amante e tenta di nascondere le tracce del delitto. Questo è il quadro ricostruito dalle forze … L'articolo Moglie uccide marito lo attira in una trappola e gli dà fuoco FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

FlaviaCorda : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #3febbraio. ?? Uomo bruciato vivo, arrestati la moglie e l'amante a Roccella Jonica, #ReggioCalabri… - TgrRai : Rivedi #BuongiornoItalia del #3febbraio. ?? Uomo bruciato vivo, arrestati la moglie e l'amante a Roccella Jonica,… - towerfelix : 38 enne Pakistano uccide nel trentino alto adige la moglie incinta... assieme al bambino... ma come sempre... solo… -