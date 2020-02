Meteo, inizio di Febbraio shock in Europa: è primavera con +26°C in Spagna, +22°C nel Mediterraneo e nei Balcani [DATI e MAPPE] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meteo – Febbraio è iniziato all’insegna del super caldo in Europa. Già dall’1 Febbraio molte località del Mediterraneo e dei Balcani hanno superato i +20°C, parti dell’Europa centrale si sono spinte oltre i +15°C e la Scandinavia meridionale ha raggiunto +11°C. Sulla Spagna sembra essere esplosa la primavera con temperature fino a +26°C! Dopo un sabato molto caldo, anche ieri, domenica 2 Febbraio, si è rilevata un’altra giornata eccezionalmente calda sulla metà meridionale dell’Europa. Sulla Penisola Iberica le temperature sono schizzate fino a +23-26°C. Secchi venti di fohen dai Pirenei hanno prodotto temperature molto alte nella Francia meridionale e sudoccidentale, fino a +25°C. Temperature simili nella Spagna settentrionale. Ma anche in Italia le condizioni erano spiccatamente primaverili: Sardegna e Sicilia hanno raggiunto +19-21°C, così come la Corsica, mentre i Balcani ... meteoweb.eu

