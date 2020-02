Gianna Nannini super ospite a Sanremo 2020 nella serata di venerdì 7 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) La cantante tornerà ancora una volta sul palcoscenico dell'Ariston, in cui è sempre salita come ospite e mai come Big in gara. Porterà un estratto dall'ultimo disco, La differenza, e un medley dei suoi grandi successi. La sua esibizione è prevista venerdì 7, nella penultima serata del Festival. fanpage

