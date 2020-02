Danno della ‘palla di lardo’ ad Elettra Lamborghini, che sbotta e risponde per le rime (Di martedì 4 febbraio 2020) Elettra Lamborghini questa sera debutterà sul palco del Festival di Sanremo e proprio qualche minuto fa, rispondendo su Twitter ai messaggi dei fan, ha notato un’offesa nei suoi confronti ed ha deciso di rispondere per le rime. “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa“, le ha scritto un hater, “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino“. E se queste sono le premesse non vedo l’ora di vederla sul palco dell’Ariston. Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa. — ProzacK (@ProzacK86) February 3, 2020 Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake é dovuto dal fatto che hai il pisellino piu piccolo di una mollica di pane, questa cosa to ha ... bitchyf

fattoquotidiano : A Parigi contro la riforma delle pensioni scendono in piazza anche i pompieri. Che si danno fuoco e vengono mangane… - Arge27Marco : RT @ricdil1: Un signore della mia città con 350€ di pensione e 300€ di affitto, cardiopatico:'Anche se mi danno le cure gratis mi pesa pure… - danny68228851 : L'Algeria estende i suoi confini marittimi a danno dell'Italia. La zona economica esclusiva arriverebbe a lambire l… -