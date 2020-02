Coronavirus, Spallanzani: “Paziente straniero in condizioni compromesse in rianimazione: sottoposto al test, si attendono risultati” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un paziente straniero è ricoverato in “condizioni compromesse” nel reparto di rianimazione dell’ospedale Spallanzani: sottoposto al test per il Coronavirus, si attendono i risultati. È quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma, nel quale si spiega che l’uomo è arrivato nella tarda serata di domenica già in condizioni gravissime. Al momento, spiega il centro specializzato, sono ricoverati “19 pazienti e sono tutti sotto osservazione”. Di questi, due sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo Coronavirus: le loro condizioni, si legge nel bollettino, sono “stazionarie” ed “entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”. Venti sono invece i pazienti “ancora sotto osservazione” presso lo ... ilfattoquotidiano

