Codacons: utenti pagano intero biglietto ma Barberini funziona a metà (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma- Non piace al Codacons la riapertura a mezzo servizio della stazione Barberini, con la fermata che da domani tornera’ in funzione solo in uscita. “La stazione deve riaprire al piu’ presto e completamente, considerato che cittadini, turisti, residenti e lavoratori della zona subiscono un disagio che dura oramai da mesi- afferma il presidente Carlo Rienzi- Consentire il transito a Barberini solo in uscita vuol dire fornire un servizio a meta’ agli utenti, che pero’ pagano biglietti e abbonamenti a prezzo pieno, e creera’ disagi e confusione. Riteniamo vergognoso che una stazione strategica come Barberini continui a rimanere chiusa al pubblico, creando disagi ai cittadini e offrendo una pessima immagine della citta’ ai turisti”, conclude Rienzi. L'articolo Codacons: utenti pagano intero biglietto ma Barberini funziona a metà proviene da ... romadailynews

fewfollower : @melamorsicata @Codacons Purtroppo sono considerati utenti coloro che detengono apparecchi adatti o adattabili alla… - CinqueNews : VIRUS CINA, NAVE CROCIERA FERMA A CIVITAVECCHIA: CODACONS CHIEDE A PREFETTURA E MINISTERO DI GARANTIRE DIRITTI UTEN… - oknosureddit : Digitale terrestre DVB-T2, il Codacons: 'Stangata per gli utenti. Costerà fino a 250 Euro' -