Boeing ha perso una ruota e da ore sorvola Madrid: Spagna col fiato sospeso [LIVE] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un Boeing 767-300 del Air Canada per Toronto, con 128 passeggeri a bordo, decollato alle 14.30 dall’aeroporto di Madrid Barajas, si prepara per un atterraggio di emergenza dopo aver subito al decollo un danno a un ruota, complicata da un problema al motore sinistro. Lo riferisce il sito online di El Pais. L’aereo, che ha sorvolato Madrid e i suoi dintorni da allora, sta bruciando e scaricando carburante nell’aria per poter eseguire la manovra con il minimo pericolo per i passeggeri. Si prevede che atterrerà intorno alle 19:15, secondo Enaire, il l’ente di controllo del traffico aereo. Enaire e l’aeroporto hanno abilitato una pista in modo che l’aereodanneggiato possa atterrare. L’atmosfera tra il passaggio è tranquilla, secondo i viaggiatori. Il comandante ha anche spiegato ai passeggeri che tutto sarebbe sotto controllo: ... meteoweb.eu

MetTitinpari : Diretta da #Madrid in attesa dell'atterraggio del #Boeing con 160 passeggeri a bordo che ha perso una ruota e con u… - Andunedhel : @durezzadelviver Ormai non significa niente. Boeing ha perso 2 dollari per azione, non ha la più pallida idea di se… -