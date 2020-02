Benevento, tragedia alla stazione: un operaio cade da impalcatura e muore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dramma a Benevento: un operaio 58enne è morto dopo essere caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri mentre lavorava in un cantiere all’interno della stazione. tragedia stamattina alla stazione ferroviaria di Benevento, dove un operaio di 58 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri, mentre lavorava in un cantiere per la realizzazione di un edificio che sarà destinato a uffici per la logistica. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Il lavoratore (originario di Napoli) è deceduto all’istante in seguito al violento impatto al suolo. Polizia di Stato e Polfer hanno effettuato i rilievi dell’incidente, sequestrando l’area del cantiere su disposizione della Procura di Benevento, che ha aperto un’inchiesta. Saranno verificate le misure di sicurezza ed eventuali responsabilità nella morte ... 2anews

