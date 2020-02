Bafta 2020. Kate e William, coppia reale sul red carpet (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Kate e William ai Bafta 2020Di coppia famose sul red carpet dei Bafta 2020, che si sono tenuti alla Royal Albert Hall di Londra domenica 2 febbraio, se ne sono viste davvero poche, ma Kate Middleton e William d’Inghilterra avrebbero conquistato la scena anche con un esercito di «rivali». Quando le occasioni contano, del resto, sono sempre i più fotografati. Lui non peteva mancare. Dal 2010 è Presidente della British Academy of Film and Television Arts (una tradizione della royal family, fatta eccezione per Lord Attenborough, che ricoprì il ruolo dal 2001 al 2010), lei al suo fianco è la partner perfetta. E pazienza se il mondo si è soffermato solo sull’ennesimo abito «riciclato», già indossato in Malesia nel ... vanityfair

edavid57edavid : RT @repubblica: Bafta 2020, è '1917' il film più premiato; migliori attori Joaquin Phoenix e Renee Zellweger - Elisa2019 : Scene pietose si BAFTA 2020 ne abbiamo avute? Avoja. Salvo solo discorso di Gioacchino - zazoomblog : Kate Middleton in McQueen incanta i Bafta (e tutti gli altri look sul red carpet) - #Middleton #McQueen #incanta… -