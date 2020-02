Ascolti Barbara D’Urso: Vanessa Incontrada fa più del doppio di Live (Di lunedì 3 febbraio 2020) Live Non è la d’Urso, Ascolti: Barbara d’Urso doppiata dalla fiction Come una Madre Gli Ascolti Tv di domenica 19 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto Come una Madre trionfare su Live Non è la D’Urso su Canale 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La fiction con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha conquistato 5.116.000 telespettatori pari al 21,63% di share, mentre su Canale 5 Live Non è la D’Urso si è fermato a 2.450.000 telespettatori, ottenendo il 14,6% di share. Ascolti consolidati per il programma in prima serata di Barbara D’Urso che si rivolge soltanto ad una fetta del suo pubblico che la ama e la segue, senza riuscire a rubare telespettatori ai diretti competitor Sembra, però, che ai piani alti di Cologno, gli Ascolti siano molto soddisfacenti e non mancano i ... lanostratv

italiaserait : Ascolti TV 2 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Tra Come una Madre e Barbara D’Urso spunta Che tempo che fa - PippaMezza : @barbara_eboli Vs #StefaniaOrlando 2-0. Con 2 parole 'E quindi?' scocca la freccia de 'Il bel tacer non fu mai scri… - BotElenoire : io sono la vostra Barbara, sono stata cacciata dal canale per via di quei meravigliosi ascolti ma io a sfregio continuo da casa mia -