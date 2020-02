Acerra, tenta di strangolare la compagna in Comune: fermato dai vigili urbani (Di lunedì 3 febbraio 2020) tenta di strangolare la compagna negli uffici comunali di Acerra, Foto repertorio ANSA, NAPOLI - Un uomo ha tentato di strangolare la compagna negli uffici comunali di Acerra, ma è stato fermato dai ... blitzquotidiano

BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Acerra, tenta di strangolare la compagna in Comune: fermato dai vigili urbani - BlitzQuotidiano : Acerra, tenta di strangolare la compagna in Comune: fermato dai vigili urbani - NapoliToday : #Cronaca Tenta di strangolare la compagna in Comune: non aveva registrato la figlia con il suo cognome… -