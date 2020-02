A Frosinone hanno preso a sassate un gruppo di studenti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sassaiola contro un gruppo di studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. A raccontare il grave episodio è stato il docente Giuseppe Iaconis che all'Accademia insegna Fashion Design. La notizia è trapelata nel corso della conferenza stampa che la direttrice dell'istituto, Loredana Rea, e il presidente della Consulta degli studenti, Luca Spatola, hanno tenuto all'indomani del sospetto caso della studentessa cinese colpita da febbre dopo il ritorno da un viaggio in Cina. La giovane, risultata poi negativa al test del coronavirus, è stata tenuta sotto osservazione allo 'Spallanzani' e per questo motivo era stata disposta, in via cautelativa, la chiusura dell'Accademia che questa mattina ha nuovamente aperto i battenti. "L'episodio non si è verificato all'interno dell'Accademia e come ribadito nel corso della conferenza stampa di questa mattina, l'Accademia ... agi

