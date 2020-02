Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 10:10 (Di domenica 2 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento informazione al via in queste ore dall’aeroporto di Pratica di Mare vicino a Roma l’operazione dell’Aeronautica Militare che riporterà a casa 67 italiani rimasti bloccati avn dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus mentre si lavora per rimpatriare altri arriveranno in Italia domani mattina e sera sottoposte a rigorosi controlli anche se tra loro non risultano contagi neanche sospetti Intanto il piano del governo per prevenire la diffusione del virus Ha preso forma da domani si attiverà un ponte aereo che dovrebbe riportare a casa i cinesi rimasti in Italia per lo stop degli aerei e al ritorno gli italiani in fuga dal coronavirus mentre per aumentati i controlli negli aeroporti nei porti sospesi visti in ingresso in Italia dalla Cina Il commissario Borelli esclude ... romadailynews

