Spagna, arbitro cancella il rosso: ma il giocatore non è più in campo (Di domenica 2 febbraio 2020) È successo a Fuenlabrada: Cristobal viene richiamato in campo dopo che la sua espulsione è stata annullata. Ma subito dopo si fa ammonire, lasciando in dieci i suoi. foxsports

partenope75 : RT @napolista: Un solo arbitro internazionale ad Euro 2020, per l’Italia è un fallimento (dell’Aia) Il nostro paese superato da Francia, In… - HCE__ : RT @napolista: Un solo arbitro internazionale ad Euro 2020, per l’Italia è un fallimento (dell’Aia) Il nostro paese superato da Francia, In… - napolista : Un solo arbitro internazionale ad Euro 2020, per l’Italia è un fallimento (dell’Aia) Il nostro paese superato da Fr… -