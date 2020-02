Salto con gli sci: Chiara Hoelzl firma il bis a Oberstdorf e supera Lundby in vetta alla generale! 21ma Lara Malsiner (Di domenica 2 febbraio 2020) Chiara Hoelzl completa il weekend perfetto, aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva ad Oberstdorf (Germania) e portandosi nuovamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. Per l’austriaca classe 1997 si tratta del quarto successo individuale in carriera nel circuito maggiore e del sesto piazzamento sul podio di fila a testimonianza di una costanza di rendimento di alto profilo che le sta permettendo di giocarsi la Sfera di Cristallo con la favorita della vigilia Maren Lundby. La fuoriclasse norvegese, campionessa olimpica ed iridata in carica, ha provato a respingere l’attacco della rivale dovendosi però accontentare della seconda piazza d’onore consecutiva sul trampolino grande di Oberstdorf. Hoelzl ha fatto la differenza specialmente nella prima serie con un Salto da 127.5 metri e 140 punti (contro i ... oasport

