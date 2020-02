Roma, Fonseca: «Una sconfitta difficile da spiegare» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la brutta sconfitta subita contro il Sassuolo: ecco le sue parole Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara persa contro il Sassuolo. Ecco le sue parole. LA GARA – «Devo fare i complimenti al Sassuolo che ha giocato bene e vinto bene. Non abbiamo giocato nel primo tempo, è impossibile vincere quando difendiamo così. È difficile qualche volta spiegare la differenza tra due gare così diverse. Una squadra che vuole sempre vincere non può giocare così il primo tempo». CESSIONE FLORENZI – «Penso che non abbiamo preparato mentalmente bene questa partita. Dopo la gara contro la Lazio non è facile spiegare un primo tempo così». ARBITRAGGIO – «Non voglio trovare scuse, ma non capisco perché l’arbitro ha tirato fuori tanti cartellini gialli ai giocatori della Roma. Dzeko mi ... calcionews24

