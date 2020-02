“Per fare la morale non mandi Nedved”, Piccinini durissimo! Poi commenta Pistocchi: “non parlare così che poi…” (Di domenica 2 febbraio 2020) La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella partita di campionato contro la Fiorentina, 3-0 il risultato finale che permette agli uomini di Maurizio Sarri di mantenere il primo posto in classifica. Al termine del match furia dei viola con parole pesantissime da parte del presidente Commisso, nel mirino il calcio di rigore concesso ai bianconeri che ha portato al provvisorio 2-0. Tantissime le reazioni contro l’episodio, ovviamente non sono mancati i commenti di Sandro Piccinini con la risposta di Pistocchi. Il primo scrive: “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina”. Poi la risposta di Pistocchi: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto ... calcioweb.eu

