Migranti, i 363 della Open Arms sbarcano a Pozzallo: avviati controlli per il Coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) I 363 Migranti a bordo della Open Arms stanno sbarcando in questi momenti nel porto di Pozzallo. Le operazioni sono più lunghe del solito per i controlli a cui vengono sottoposte tutte le persone sull'imbarcazione dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus. I Migranti hanno accolto la notizia dello sbarco esultando. fanpage

