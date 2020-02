Mara Venier, malore durante Domenica In: “Chiamate un medico” (Di domenica 2 febbraio 2020) Attimi di paura dietro le quinte di Domenica In: la conduttrice Mara Venier ha accusato un improvviso malore ed è dovuto intervenire un medico. Uno spiacevolissimo imprevisto per Mara Venier durante la puntata di Domenica In di oggi, 2 febbraio 2020. La popolare conduttrice veneziana ha accusato un improvviso malore dietro le quinte, mentre stava … L'articolo Mara Venier, malore durante Domenica In: “Chiamate un medico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

N_DeGirolamo : Eccomi, super pronta! Ci vediamo tra pochissimo su Rai1 a ‘’Domenica In’’ con Mara Venier ?? Siete già collegati?… - Cole_Dj : @realvarriale Menomale che lei non è arbitro e peccato che lavori in tv in un campo che non le appartiene. La vedre… - antoferito1 : RT @TheFolloWerTv: Io voglio quello che hanno dato a Mara Venier che stava per svenire ma ora si sente una BOMBA e FRICCICARELLA ????????????… -