La Cina non fa miracoli (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono giorni di numeri – “quanti contagi oggi?”, “quanti morti?”, e mai nessuno che chieda: quanti dimessi? Sono giorni di bulimia di notizie, spesso anche inutili, di errori e di bufale. Ecco: sono i giorni delle bufale, perché niente più di un nuovo virus, e quindi misterioso perfino per la scienza ilfoglio

SirDistruggere : Sono state uccise negli ultimi due giorni 5 donne dai rispettivi compagni/mariti, ma l'emergenza nazionale è il… - AndreaOrlandosp : Perché i croceristi sono bloccati sulla nave e i profughi no? Si chiede irato il capitano. Forse perché i primi ven… - TeresaBellanova : Ho deciso di annullare tutti i miei impegni di oggi, per seguire in prima persona dal @Mipaaf_ l’evolversi dell'eme… -