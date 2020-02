Juventus-Fiorentina 3-0: Highlights, Tabellino, Voti e Pagelle (Di domenica 2 febbraio 2020) Juventus-Fiorentina, tutto sul match della 22.a giornata di Serie A disputato domenica 2 febbraio allo Stadium La Juventus batte la Fiorentina 3-0 con una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e il gol di De Ligt nel finale, onsolida la vetta della classifica in attesa degli impegni di Inter e Lazio, rispettivamente contro Udinese e … L'articolo Juventus-Fiorentina 3-0: Highlights, Tabellino, Voti e Pagelle proviene da www.inews24.it. inews24

