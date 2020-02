Johnny Depp picchiato dall’ex Amber Heard, la confessione choc in un audio: i fan chiedono giustizia (Di domenica 2 febbraio 2020) Giustizia per Johnny Depp. Su Twitter è boom di appelli dopo la diffusione di un audio inedito in cui l’ex moglie Amber Heard ammette di aver picchiato l’attore. Una confessione choc che risale al 2015 e che è stata pubblicata interamente dal Daily Mail. Dopo anni di accuse reciproche, arriva la prova che inchioderebbe l’attrice. Amber Heard ha sempre negato di essere una persona violenta, ma nella registrazione racconta di aver colpito l’ex marito con padelle e stoviglie. Amber Heard e Johnny Depp sono stati sposati dal 2015 al 2017. Il matrimonio è durato solo due anni, mentre la separazione è finita sulle prime pagine dei giornali perché sin da subito è stata associata a una brutta storia di violenza. Sembra inoltre che la Heard accusasse Depp di essere un marito part-time e di darla spesso per scontata. Nell’audio rimasto finora inedito si sentono le ... attualitavip.myblog

