Il polo nord di Marte sferzato da violentissime tempeste (Di domenica 2 febbraio 2020) Marte, come si sa, è un pianeta inospitale, nel quale imperversano tempeste di sabbia e radiazioni solari. Queste tempeste non risparmiano peraltro nemmeno il suo ghiacciato polo nord, come mostrano le immagini scattate dalla sonda Mars Express. Dal 2003 Mars Express è il nostro occhio su Marte e proprio grazie a questa sonda si può ammirare questa immagine così suggestiva che mostra il bianco candido del ghiaccio del polo nord marziano, marmorizzato dai banchi di sabbia. Sulla parte sinistra dell'immagine, se osservata con attenzione, si possono scorgere delle nubi di colorazione ocra, sistemate lungo correnti molto estese. Queste nuvole sarebbero generate da piccole tempeste che si verificano solo a livello locale e che lanciano la polvere ed il ghiaccio in atmosfera. In questo modo le tempeste, che seguono il profilo orografico del territorio, modificano il ... meteogiornale

