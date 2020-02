Fabio Testi, il figlio bloccato in Cina per colpa del Coronavirus? - (Di domenica 2 febbraio 2020) Serena Granato Fabio Testi non è a conoscenza dell'emergenza globale proclamata dall'Oms, per l'insorgenza del Coronavirus. Il figlio del gieffino, Fabio Testi junior, sarebbe rimasto bloccato in Cina, Paese individuato come primo focolaio dell'epidemia Lo scorso venerdì 31 gennaio, è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip. E il nuovo appuntamento tv del rinnovato reality targato Mediaset ha visto Fabio Testi protagonista di una nomination al vetriolo. L'attore originario di Peschiera del Garda e classe 1941 ha nominato Barbara Alberti con una specifica motivazione. Ha, cioé, accusato la coinquilina scrittrice di essere beneficiaria di un "trattamento speciale" da parte del Gf vip. Ma non è solo per la sua nomination di sfogo, che l'attore ora è al centro dell'attenzione mediatica. Stando a quanto ha riportato il paparazzo Alan Fiordelmondo sul sito ... ilgiornale

ilmondodiandy : @GrandeFratello #GFVIP #gfvip2020 #gfvip4 Fabio Testi - carolaferrero : RT @sisterable: Fabio Testi ha guadagnato 1000 punti solo per lo sputtanamento in diretta sul trattamento di favore riservato all'Alberti,c… - d33225143 : @LuniVale Fabio testi patrick che russa non sta dormendo li non so dove dorme -