Coronavirus, a Roma spuntano i venditori abusivi di mascherine (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus, a Roma spuntano i venditori abusivi di mascherine Se eravate abituati a pensare ai bagarini davanti allo stadio prima di una partita o di un concerto, dovete ricredervi. La nuova frontiera del bagarinaggio si lega infatti al Coronavirus, l’epidemia partita dalla Cina e che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. “Una mascherina a dieci euro”. Se vi imbattete per la stazione Termini di Roma potrebbe capitarvi di sentire questa frase, detta appunto da un moderno bagarino. Si tratta delle mascherine che nelle ultime settimane sono diventate richiestissime dopo la diffusione anche in Europa del Coronavirus. Sfruttando la paura e l’allarmismo di questi giorni, c’è chi ha pensato di lucrarci sopra mettendo in piedi un commercio illegale di mascherine anti-Coronavirus. I bagarini stanno affollando in particolare le zone vicine alla stazione Termini ... tpi

SkyTG24 : L'#Italia è il primo Paese in #Europa a essere riuscito a isolare il nuovo #Coronavirus. Il risultato è stato otten… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa - Rinaldi_euro : Perretta: Coronavirus, solo a gennaio sbarcati a Roma 2mila cinesi da Wuhan. Colossale dormita della Raggi. |… -