Ciclocross | Mondiali 2020 in tv oggi | orario d’inizio | programma | tv e streaming

Ciclocross - Mondiali 2020 : Ceylin del Carmen Alvarado fulmina Worst e vince il titolo iridato. 7a Lechner : Ceylin del Carmen Alvarado, neerlandese di origini dominicane, era la favorita della prova femminile Elite dei Mondiali 2020 di Ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Tuttavia, ha vinto il titolo iridato in un modo totalmente inaspettato, ovvero superando allo sprint la connazionale Annemarie Worst che durante la stagione l’aveva sempre battuta in volata. Terzo posto per un’altra orange, vale a dire Lucinda Brand. Settima una bravissima ...

LIVE Ciclocross - Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA : vince del Carmen Alvarado su Worst e Brand. Settima Eva Lechner : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, appuntamento a domani con le tre gare mancanti. Grazie di essere stati con noi! La top-10 della gara femminile 1 Ceylin del Carmen Alvarado 2 Annemarie Worst 3 Lucinda Brand 4 Katie Compton 5 Yara Kastelijn 6 Evie Richards 7 Eva Lechner 8 Ellen Van Loy 9 Laura Verdonschot 10 Marlene Petit 15.55 Settimo posto per una bravissima Eva Lechner. 15.50 Ceylin del Carmen ...

Ciclocross - Mondiali under 23 2020 : trionfa Ryan Kamp - indietro gli italiani : Era una sfida a due, annunciata sin dalla vigilia, e così è andata: l’olandese Ryan Kamp è riuscito ad aggiudicarsi il titolo nei Mondiali di Ciclocross per quanto riguarda gli uomini under 23. Gara perfetta per l’atleta orange a Dubendorf, in Svizzera: sconfitto il rivale, padrone di casa, Kevin Kuhn. Kamp, imbattuto dal 5 gennaio ad oggi, ha preso la testa della corsa sin dall’inizio: Kuhn non si è arreso ed ha raggiunto ...

LIVE Ciclocross - Mondiali U23 2020 in DIRETTA : Ryan Kamp regala il secondo titolo ai Paesi Bassi. Naufragato Dorigoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) La nostra DIRETTA LIVE del Mondiale maschile di Ciclocross U23 finisce qua, grazie per essere rimasti con noi! Ora appuntamento alle 15.00 con la gara delle donne Elite. LA TOP-10 DEL MONDIALE UOMINI U23 DI Ciclocross 2020 1. Ryan Kamp Paesi Bassi 2. Kevin Kuhn Svizzera 3. Mees Hendrikx Paesi Bassi 4. ...

Ciclocross - Mondiali 2020 : Shirin van Anrooij non fa prigioniere nella gara delle donne juniores : La neerlandese Shirin van Anrooij era la grande favorita della gara juniores femminile dei Mondiali di Ciclocross 2020 di Dubendorf e non ha deluso le aspettative. L’enfant prodige orange, campionessa d’Europa a cronometro su strada, ha dominato sin dal primo chilometro e ha vinto il titolo iridato con ben 53″ di vantaggio sulla seconda classificata, ovvero la connazionale Puck Pieterse, e 1’18” sulla terza, la ...

LIVE Ciclocross - Mondiali U19 femminili in DIRETTA : trionfo per Shirin van Anrooij - azzurre in top-20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA U23 MASCHILE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 13.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) La nostra DIRETTA si conclude qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime gare. 11.49 Diciannovesima Carlotta Borello, ventesima Nicole Pesse, ventiduesima Lucia Bramati. 11.47 Quarta è Millie ...