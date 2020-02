Cava de Tirreni, operazione della Polizia: arresti e controlli sul territorio (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de Tirreni (Sa) – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto sempre più efficace dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato p.s. di Cava de’ Tirreni ha tratto in arresto L.D.A. di anni 35, salernitano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, il quale è stato sorpreso, presso il parcheggio del Trincerone di Cava, dopo aver ceduto una dose di sostanza stupefacente ad una donna, nota per i suoi trascorsi di dipendenza dalla droga. L’immediato intervento dei poliziotti consentiva di bloccare il pregiudicato trovato in possesso delle banconote che aveva appena ricevuto dalla stessa (30 euro) alla quale venivano sequestrate due dosi (una di cocaina e una di eroina). Nel borsello dell’uomo, venivano rinvenuti, altresì, sette pallini di cocaina e 11 di eroina, pronti per essere spacciati. ... anteprima24

