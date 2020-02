Australian Open, Thiem-Djokovic 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 1-0 (LIVE) (Di domenica 2 febbraio 2020) Australian Open 2020, il racconto della finale maschile tra Novak Djokovic e Dominik Thiem. Serbo a caccia del bis consecutivo. MELBOURNE (AUSTRALIA) – E’ tutto pronto agli Australian Open per la finale maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Il racconto della sfida che assegnerà il primo Grande Slam stagionale. Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic, valida per la finale degli Australian Open. Quarto set Nel quarto set Djokovic ha ritrovato tranquillità trovando il break nell’ottavo gioco. E subito dopo ha chiuso. Da segnalare come il serbo nel quarto game ha salvato una palla break che poteva essere decisiva per le sorti di questo match. Terzo set Terzo set dominato da Dominic Thiem che nei primi due servizi del serbo è riuscito a strappare il break. L’opportunità per riaprire i ... newsmondo

