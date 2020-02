Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 3 al 9 febbraio 2020: la scelta di Telmo (Di domenica 2 febbraio 2020) Nelle Puntate dal 3 al 9 febbraio della soap opera spagnola Una Vita vedremo quali sono le reali intenzioni di Padre Telmo, il quale arriverà a fare una richiesta ben precisa per ottenere ciò che desidera. L’uomo non vorrà arrivare a questo punto ma si renderà conto di avere poche chance per convincere la sua amata a rinunciare al suo proposito di sposare Samuel. Quali saranno le conseguenze di questa scelta? Lucia che cosa farà ascoltare il suo consiglio dettato dal cuore oppure sposerà ugualmente il gioielliere, ignorando il triste inganno di quest’ultimo. Su questa lunghezza d’onda la giovane ignora le reali intenzioni di Samuel che vuole sposarla solo per mettere le mani sulla sua copiosa eredità. Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 3 al 6 febbraio 2020: La delusione di Espineira Lunedì 3 febbraio 2020 – L’entusiasmo di Celia: Celia non vede ... anticipazioni

