Vittorio Feltri sul Coronavirus: "Razzismo? No, solo paura di ammalarsi e di crepare" (Di sabato 1 febbraio 2020) Tutto questo panico incontrollato causato dal Coronavirus è insensato. Basti pensare che in un anno sono morti 700 italiani, stroncati dalla comune influenza da cui sarebbero guariti se solo avessero fatto un semplice vaccino protettivo. Un' ecatombe che tuttavia non ha suscitato il pandemonio in at liberoquotidiano

