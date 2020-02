Tiziano Ferro a Sanremo, ma è per beneficenza (Di sabato 1 febbraio 2020) Tiziano Ferro parteciperà a Sanremo 2020 devolvendo in beneficenza il suo compenso Tiziano Ferro è uno degli ospiti più attesi di Sanremo 2020. La settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana ha suscitato aspre polemiche in tutto il mese di Gennaio. Si è partito con le critiche al conduttore Amadeus, tacciato di sessismo. Poi è stata la volta del rapper Junior Cally, che con i testi “scabrosi” delle sue canzoni ha rischiato l’espulsione. E come a ogni Festival non mancano le polemiche sui compensi degli ospiti e dei protagonisti; da Roberto Benigni allo stesso Amadeus. Tiziano Ferro, però, ha spiazzato tutti quanti con una rivelazione; il suo compenso sarà devoluto interamente in beneficenza. L’artista sarà ospite d’onore a tutte e cinque le serate del Festival. Per assicurarsi la sua presenza, Rai Uno ha sborsato circa 250.000 euro. Un cachet ... nonsolo.tv

