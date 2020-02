Sassuolo, Boga: «Partita della svolta. Voglio arrivare a 10 gol» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Sassuolo, Boga parla dopo la grande prestazione contro la Roma: ecco le parole dell’esterno francese dopo la gara contro i giallorossi – VIDEO (dal nostro inviato) – Boga, dopo la grande prestazione contro la Roma, ha parlato in zona mista. Boga – «Oggi la squadra ha giocato molto bene. Questa Partita l’abbiamo fatta anche contro il Napoli, ma non abbiamo trovato il gol. Sapevamo che oggi avremmo sofferto in alcuni momenti contro la grande squadra. Il gol? Ho avuto la colpa di causare il rigore, quindi mi sono detto che dovevo farmi perdonare. Questo è il mio gioco, fatto di dribbling. Dobbiamo dare continuità ai risultati. Il mio obiettivo? arrivare a quota 10 gol». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

