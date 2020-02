PlayStation 4 è riuscita a vendere l'impressionante quantità di 1 miliardo di giochi in tutto il mondo (Di sabato 1 febbraio 2020) Qualche giorno fa, Sony ha voluto condividere un risultato fenomenale ottenuto da PlayStation 4 nel corso del suo ciclo vitale. Secondo quanto comunicato, pare che dal lancio di PS4, avvenuto alla fine del 2013, siano stati venduti ben oltre un miliardo di giochi in tutto il mondo. Il numero è stato svelato da Sony Interactive Entertainment (SIE), la quale aveva inoltre rivelato che, solo nel 2019, erano stati venduti ben oltre 274 milioni di titoli.Per essere specifici, il calcolo ufficiale di Sony è di 1,181 miliardi di giochi e riguardano sia le vendite retail che quelle digitali attraverso il PlayStation Store, senza contare DLC o add-on. Se a questo aggiungiamo che, dal lancio, sono state vendute 106 milioni di console PS4, possiamo delineare un quadro di buon successo per Sony nell'attuale gen.Se vogliamo fare un paragone con le altre console, PlayStation 3 ha venduto finora 999.4 ... eurogamer

