Pensioni, a febbraio pagamento in ritardo (ma non per tutti) e occhio al conguaglio (Di sabato 1 febbraio 2020) Il pagamento delle Pensioni avviene, come di consueto, nel primo giorno bancabile del mese, ma esistono dei mesi in cui... today

RosalbaMallamo : RT @CislNazionale: ?? Cronache sindacali su LaborTv: #pensioni, lunedì 3 febbraio parte il confronto sulle nuove regole. Si comincia con l… - marinelli_franz : RT @CislNazionale: ?? Cronache sindacali su LaborTv: #pensioni, lunedì 3 febbraio parte il confronto sulle nuove regole. Si comincia con l… - Notiziedi_it : Pensioni, a febbraio pagamento in ritardo (ma non per tutti); occhio al conguaglio -