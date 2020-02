Pediatra va in pensione ma continua a visitare tutti i bambini poveri non chiedendo nulla in cambio (Di sabato 1 febbraio 2020) Un Pediatra brasiliano, Ivan Fontoura da quando è andato in pensione ha deciso di continuare a lavorare visitando e curando i bambini che appartengono alle famiglie più povere, dunque non chiedendo nulla in cambio. La sua è una vera passione e anche ora che ha 92 anni continua a lavorare instancabilmente. Va al lavoro insieme alla moglie anche lei pensionata e infermiera e raccontano così: “All’inizio ci siamo riposati qualche mese a casa, poi abbiamo iniziato ad aiutare i pazienti che vivono nella zona della discarica di Paranaguá per sei anni e ora stiamo assistendo qui a Pontal” E poi continuano: “La medicina è una buona dipendenza, sai? Siamo felici di aiutare queste persone in una situazione difficile e ancora di più quando le cose vanno bene. ” I genitori e i nonni dei piccoli pazienti sono felicissimi e una nonna ha raccontato: “È un medico super competente, attento ... baritalianews

