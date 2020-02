Odio l’estate, ancora calcio in spiaggia per Aldo, Giovanni e Giacomo: “Aldo fa gli assist migliori” (Di sabato 1 febbraio 2020) Intervista video ad Aldo, Giovanni e Giacomo, di nuovo insieme in Odio l'estate di Massimo Venier: musica, calcio, l'importanza di condividere esperienze e un cane che diventerà una star. Ci voleva il ritorno di Massimo Venier dietro la macchina da presa, che mancava dal 2004, da Tu lo conosci Claudia?, o forse semplicemente la giusta storia, in ogni caso Odio l'estate è un felice ritorno sul grande schermo per il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. In sala dal 30 gennaio, la pellicola racconta l'estate affollata di tre famiglie, molto diverse tra loro, che si ritrovano a dover condividere la stessa villetta al mare. La convivenza forzata le costringe a confrontarsi e ovviamente spiana la strada a infinite possibilità comiche. Abbiamo incontrato Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Odio l’estate, ancora calcio in spiaggia per Aldo, Giovanni e Giacomo: “Aldo fa gli assist migliori”… - Poetessia : @sunflowiall Ho visto il trailer prima di 'Odio L'estate' - zazoomnews : “Odio l’estate” segna il grande ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo - - #“Odio #l’estate” #segna #grande -